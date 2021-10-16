Ковтун о матче с «Динамо»: для «Спартака» это прекрасная возможность подняться в тройку

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун высказался о важности набранных очков в матче 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

«Со стратегической точки зрения это действительно ключевой матч. Все прекрасно понимают: три очка, завоёванные в дерби, ценны особенно и могут сослужить добрую службу по окончании сезона. И для красно-белых это прекрасная возможность даже подняться в тройку», — рассказал тренер в интервью RT.

Ранее стало известно, что матч «Спартака» с «Лестером» начнётся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в «Лужниках».