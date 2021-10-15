Матч «Спартака» с «Лестером» начнётся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в «Лужниках»

Матч третьего тура группового турнира Лиги Европы между московским «Спартаком» и английским «Лестером» начнётся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в «Лужниках», произошедшей 20 октября 1982 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу красно-белых.

Встреча между «Спартаком» и «Лестером» пройдёт 20 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

20 октября 1982 года незадолго до окончания матча Кубка УЕФА между «Спартаком» и нидерландским «Харлемом» на стадионе «Лужники» возникла давка на трибунах, в результате которой, по официальным данным, погибли 66 человек.

Ранее тренер «Легии» признался, что победить «Спартак» было приятнее, чем «Лестер».