Матч «Спартака» с «Лестером» начнётся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в «Лужниках»

Короткая ссылка
Матч третьего тура группового турнира Лиги Европы между московским «Спартаком» и английским «Лестером» начнётся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в «Лужниках», произошедшей 20 октября 1982 года.
Матч «Спартака» с «Лестером» начнётся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в «Лужниках»
  • © spartak.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу красно-белых.

Встреча между «Спартаком» и «Лестером» пройдёт 20 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

20 октября 1982 года незадолго до окончания матча Кубка УЕФА между «Спартаком» и нидерландским «Харлемом» на стадионе «Лужники» возникла давка на трибунах, в результате которой, по официальным данным, погибли 66 человек. 

Ранее тренер «Легии» признался, что победить «Спартак» было приятнее, чем «Лестер».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить