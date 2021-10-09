Тренер «Легии» признался, что победить «Спартак» было приятнее, чем «Лестер»

Главный тренер польской «Легии» Чеслав Михневич сравнил победы над московским «Спартаком» и над английским «Лестером» в Лиге Европы.

«Победа в Москве приятнее! «Спартак» — классная команда, я помню их матчи в Польше против «Легии», «Леха». Для болельщиков «Спартак» — очень принципиальный соперник, его все знают», — цитирует Михневича РИА Новости.

По его словам, «Лестер» не является таким брендом, как «Спартак», хотя и становился чемпионом и обладателем Кубка Англии.

«Когда же играли с англичанами, то эмоции были не такими. Хотя обе победы нам приятны», — добавил специалист.

«Легия» на выезде обыграла «Спартак» со счётом 1:0, а потом на своём поле переиграла «Лестер» (1:0). После двух туров варшавская команда лидирует в своей группе с шестью очками.

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