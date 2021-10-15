Николишин считает, что победа на ОИ-2022 станет чудом для сборной России по хоккею

Чемпион мира по хоккею 1993 года Андрей Николишин поделился ожиданиями от выступления сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине.

«Мог ли Жамнов отказаться возглавить сборную России? Ну, наверное, от таких предложений не отказываются. Но ты же хочешь выиграть Олимпиаду, хочешь выступить удачно. А Жамнов не первый день в хоккее, он всё прекрасно понимает. Нам выиграть Олимпиаду с полным набором игроков НХЛ — это архисложно. Объективно на сегодняшний день мы даже не в топ-3», — сказал Николишин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По его мнению, первое место у сборной России в мире может занимать только вратарская линия, также на уровне первых-вторых команд находятся крайние нападающие, остальные же игроки значительно уступают по уровню.

«В сумме получается четвёртая-пятая команда мира. В лучшем случае полуфинал. Победа — это чудо», — добавил эксперт.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России по хоккею сыграет в группе В с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

Ранее Николишин назвал клоунадой ситуацию с назначением тренеров в сборной России по хоккею.