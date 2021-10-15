Николишин назвал клоунадой ситуацию с назначением тренеров в сборной России по хоккею

Чемпион мира по хоккею 1993 года Андрей Николишин высказался о назначении Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Вакханалия. Клоунада. Я не знаю, как это назвать, но если со стороны наблюдать, то это смешно. Если знать подноготную, то понимаешь, что идут какие-то политические игры, которые ничем хорошим для нас не светят», — сказал Николишин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По его словам, он не понимает, как можно было объявить о назначении на должность наставника национальной команды Олега Знарка, а через день уже говорить, что всё станет известно из официальных источников, хотя глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк сам говорил о Знарке журналистам.

«На сегодняшний день официально только то, что Жамнов — главный тренер. Дальше он будет подбирать штаб, и в неофициальных источниках ходят кандидатуры Фёдорова, Кудашова, Набокова и Гончара. Потом появилась информация, что и Ковальчук туда зайдёт помощником менеджера. Но у нас же сейчас один менеджер всея Руси. Это Роман Борисович Ротенберг», — добавил Николишин.

Жамнов был назначен на пост 28 сентября. Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год и привёл её к золоту Олимпийских игр в 2018 году.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России по хоккею сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что, если Ковальчук войдёт в тренерский штаб сборной, то он ничего не понимает в хоккее.