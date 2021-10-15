СКА в овертайме уступил «Йокериту» в матче КХЛ с девятью заброшенными шайбами

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Петербургский СКА в овертайме потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА в овертайме уступил «Йокериту» в матче КХЛ с девятью заброшенными шайбами
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Встреча прошла в Хельсинки и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

В составе местного коллектива отличились Никлас Йенсен, Теэму Турунен, Филип Хольм, Джордан Шрёдер, а победную шайбу забросил Давид Скленичка. У гостей голами отметились Мэт Робинсон, Йоонас Кемппайнен, Игорь Ожиганов и Андрей Кузьменко.

17 октября СКА сыграет в Санкт-Петербурге с казахстанским «Барысом», а 19 октября снова встретится с «Йокеритом», но уже дома.

Ранее сообщалось, что ЦСКА нанёс «Адмиралу» третье поражение подряд в КХЛ.

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