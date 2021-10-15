ЦСКА нанёс «Адмиралу» третье поражение подряд в КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:1.

В составе армейцев отличились Максим Соркин и Андрей Светлаков. У гостей единственную шайбу забросил Рихард Букартс.

Для дальневосточного коллектива это поражение стало третьим подряд.

В других матчах игрового дня нижегородское «Торпедо» одолело хабаровский «Амур» (2:1 ОТ), а пекинский «Куньлунь Ред Стар» уступил нур-султанскому «Барысу» (1:2 Б).

Ранее сообщалось, что «Трактор» одержал седьмую победу подряд в КХЛ.