ЦСКА нанёс «Адмиралу» третье поражение подряд в КХЛ
- РИА Новости
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Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:1.
В составе армейцев отличились Максим Соркин и Андрей Светлаков. У гостей единственную шайбу забросил Рихард Букартс.
Для дальневосточного коллектива это поражение стало третьим подряд.
В других матчах игрового дня нижегородское «Торпедо» одолело хабаровский «Амур» (2:1 ОТ), а пекинский «Куньлунь Ред Стар» уступил нур-султанскому «Барысу» (1:2 Б).
Ранее сообщалось, что «Трактор» одержал седьмую победу подряд в КХЛ.