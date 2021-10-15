ЦСКА взял верх над «Црвеной Звездой» в баскетбольной Евролиге
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 78:76.
Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард армейцев Уилл Клайбёрн, набравший 18 очков, а его партнёр по команде Алексей Швед записал в свой актив 16 баллов. В составе гостей 16 очков набрал Нейт Уолтерс.
Для российской команды эта победа стала третьей подряд в Евролиге.
В следующем матче ЦСКА сыграет с пирейским «Олимпиакосом».
Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Баварию» в матче баскетбольной Евролиги.