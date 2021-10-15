ЦСКА взял верх над «Црвеной Звездой» в баскетбольной Евролиге

Московский ЦСКА одержал победу над белградской «Црвеной Звездой» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 78:76.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард армейцев Уилл Клайбёрн, набравший 18 очков, а его партнёр по команде Алексей Швед записал в свой актив 16 баллов. В составе гостей 16 очков набрал Нейт Уолтерс.

Для российской команды эта победа стала третьей подряд в Евролиге.

В следующем матче ЦСКА сыграет с пирейским «Олимпиакосом».

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Баварию» в матче баскетбольной Евролиги.