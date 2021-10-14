«Зенит» обыграл «Баварию» в матче баскетбольной Евролиги
- РИА Новости
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Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 79:71 в пользу команды с берегов Невы.
Самым результативным у «Зенита» стал Джордан Мики, который набрал 18 очков. У «Баварии» лучшим стал Дэрран Хиллиард, в активе которого 24 очка.
«Зенит» 22 октября сыграет на выезде с «Барселоной».
Ранее сообщалось, что нападающий московского ЦСКА Торнике Шенгелия признан лучшим игроком недели в баскетбольной Евролиге.