«Зенит» обыграл «Баварию» в матче баскетбольной Евролиги

«Зенит» нанёс поражение «Баварии» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 79:71 в пользу команды с берегов Невы.

Самым результативным у «Зенита» стал Джордан Мики, который набрал 18 очков. У «Баварии» лучшим стал Дэрран Хиллиард, в активе которого 24 очка.

«Зенит» 22 октября сыграет на выезде с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что нападающий московского ЦСКА Торнике Шенгелия признан лучшим игроком недели в баскетбольной Евролиге.