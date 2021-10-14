«Зенит» обыграл «Баварию» в матче баскетбольной Евролиги

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«Зенит» нанёс поражение «Баварии» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Зенит» обыграл «Баварию» в матче баскетбольной Евролиги
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 79:71 в пользу команды с берегов Невы.

Самым результативным у «Зенита» стал Джордан Мики, который набрал 18 очков. У «Баварии» лучшим стал Дэрран Хиллиард, в активе которого 24 очка.

«Зенит» 22 октября сыграет на выезде с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что нападающий московского ЦСКА Торнике Шенгелия признан лучшим игроком недели в баскетбольной Евролиге.

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