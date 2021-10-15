Оздоев: надеюсь в ноябре уже быть в общей группе

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Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о своём восстановлении после травмы.
Оздоев: надеюсь в ноябре уже быть в общей группе
  • AP

«Часто ли спрашивают болельщики, когда вернусь на поле? Часто, в том числе на стадионе. Пытаюсь говорить как есть. Потому что не могу назвать точные сроки. Врачи знают лучше. Надеюсь в ноябре уже быть в общей группе. Сроки возвращения всегда дают с запасом, и я сам такого же мнения. При этом, считаю, надо будет себя ощущать не на 100%, а на 140%. Самое тяжёлое в таких травмах — получить рецидив. Поэтому хочется полноценно восстановиться», — цитирует Оздоева «Матч ТВ».

Напомним, что футболист получил травму в матче первого тура Российской премьер-лиги с «Химками» (3:1).

Ранее Юрий Лоза поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо».

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