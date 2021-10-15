Лоза считает, что «Спартак» и «Динамо» сыграют вничью

Короткая ссылка
Музыкант Юрий Лоза поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо».
Лоза считает, что «Спартак» и «Динамо» сыграют вничью
  • © spartak.com

«На данный момент «Спартак» и «Динамо» — две равные команды. Обе команды могут проиграть кому угодно и так же обыграть кого угодно в нашем чемпионате. На «Динамо» были большие надежды, все ждали, что они заиграют, а на деле динамовцы отдаются непонятно кому. «Спартак» — тоже команда очень нестабильная», — цитирует Лозу «Спорт-Экспресс».

По его мнению, нельзя гарантировать, что эти команды сыграют на определённом уровне. Самой стабильной же командой чемпионата исполнитель назвал петербургский «Зенит».

«Я думаю, в матче «Спартак» — «Динамо» нас ждёт ничья», — добавил Лоза.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт 16 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее тренер Игорь Колыванов перед матче со «Спартаком» выразил мнение, что нападающему «Динамо» Константину Тюкавину не хватает стабильности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить