Лоза считает, что «Спартак» и «Динамо» сыграют вничью

Музыкант Юрий Лоза поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо».

«На данный момент «Спартак» и «Динамо» — две равные команды. Обе команды могут проиграть кому угодно и так же обыграть кого угодно в нашем чемпионате. На «Динамо» были большие надежды, все ждали, что они заиграют, а на деле динамовцы отдаются непонятно кому. «Спартак» — тоже команда очень нестабильная», — цитирует Лозу «Спорт-Экспресс».

По его мнению, нельзя гарантировать, что эти команды сыграют на определённом уровне. Самой стабильной же командой чемпионата исполнитель назвал петербургский «Зенит».

«Я думаю, в матче «Спартак» — «Динамо» нас ждёт ничья», — добавил Лоза.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт 16 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее тренер Игорь Колыванов перед матче со «Спартаком» выразил мнение, что нападающему «Динамо» Константину Тюкавину не хватает стабильности.