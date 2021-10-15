Ярцев: к чести Федуна, он не поддался панике фанатов и дал Витории шанс

Бывший главный тренер московского «Спартака» Георгий Ярцев высказался о неудачном старте красно-белых в сезоне-2021/22.

«Думаю, сыграло то, что Витория готовил к сезону один состав, а начал его с другим, в который из сборных вернулись Джикия, Зобнин, Соболев, Промес, Крал, Ларссон. Они приехали в разном состоянии: кто-то не был готов физически, кто-то — эмоционально. А ведь все они из тех, через кого строится игра. И пока сборники набирали форму, «Спартак» буксовал: провалил Лигу чемпионов, проиграв «Бенфике», уступил скромной «Легии» в Лиге Европы, проиграл дома «Нижнему Новгороду» и «Сочи». К чести Федуна, он не поддался поднятой в СМИ и фанатами панике, проявил терпение, продолжив доверять тренеру», — цитирует Ярцева «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт 16 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.

По итогам десяти туров РПЛ красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Ранее Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Динамо».