Джигурда: зачем мне с любимым Дзюбой выходить в октагон, когда есть Соловьёв и Пригожин

Актёр театра и кино Никита Джигурда рассказал, хотел ли он подраться в октагоне с нападающим петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Зачем мне с любимым Дзюбой выходить в октагон, когда есть Соловьёв, Пригожин и ещё несколько человек, с которыми у меня были или есть конфликты. Меня в шутку назвали «король MMA шоу-бизнеса», — цитирует Джигурду «РБ Спорт».

Он также рассказал, что скоро опубликует видео, как Николай Валуев обещает подготовить Виталия Милонова к реваншу за шесть месяцев. Джигурда считает, что прославленному боксёру не хватит и года.

«Я его мог фигурально убить, но Виталий попросил не бить друг друга по лицу до начала раунда. Я вызываю на бой со мной Колю Валуева. Но по лицу не бить! Дерёмся так же, как и с Милоновым, — по голове нельзя бить. Я люблю Дзюбу, я один из первых, кто встал на его защиту, когда он немного «подзюбил», не буду с ним драться», — добавил Джигурда.

Напомним, что Джигурда победил Милонова в третьем раунде в рамках промоушена «Наше дело». Следующим соперником актёра будет Отар Кушанашвили. Бой состоится в конце октября.

Ранее Клаудиньо заявил, что Дзюба не предал сборную России, отказавшись от вызова.