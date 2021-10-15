Клаудиньо не считает, что Дзюба предал сборную России, отказавшись от вызова

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Бразильский вингер «Зенита» Клаудиньо прокомментировал решение одноклубника Артёма Дзюбы отказаться от вызова в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022.
Клаудиньо не считает, что Дзюба предал сборную России, отказавшись от вызова
  • Reuters

«Думаю, что Дзюба лучше всех сам знает своё тело и физическую форму: если считает, что не на сто процентов готов, так оно и есть. Если он решил, что другой человек, который поедет вместо него, сможет лучше себя проявить, это правда. Он не предатель. Прежде всего потому, что Артём не отказывался. Просто почувствовал, что не поможет сборной страны на сто процентов, и дал эту возможность другому», — цитирует Клаудиньо Sport24.

33-летний Дзюба отказался от вызова в сборную России, сославшись на плохую форму. В последних трёх матчах чемпионата страны он забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что «Зенит» стал обладателем премии Football Content Awards.

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