Акинфеев: «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал» никогда не будут стоять рядом с ЦСКА

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Капитан и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему в своё время не покинул армейцев.
Акинфеев: «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал» никогда не будут стоять рядом с ЦСКА
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«Возможно, я стал бы звездой «Манчестер Юнайтед». Всё может быть. Но я выбрал такой путь. И я его лично прохожу. Выбрал я сам: человек, который принадлежит себе самому. За меня никто не думает — и мне это приятно вдвойне. И никакой «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал» никогда не будут для меня стоять рядом с ЦСКА», — цитирует Акинфеева Sport24.

Он также добавил, что нужно уезжать в другие страны, чтобы играть, а не сидеть на скамейке запасных.

Ранее Игорь Акинфеев рассказал, за что штрафуют футболистов при главном тренере армейцев Алексее Березуцком.

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