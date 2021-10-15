Акинфеев рассказал, за что штрафуют футболистов ЦСКА при Березуцком

Капитан и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, за что штрафуют футболистов при главном тренере армейцев Алексее Березуцком.

«Штрафы условные. Хотя штрафы за опоздание или неприезд на тренировку были всегда. Но есть и мелкие штрафы. Допустим, главный тренер говорит, что нельзя трогать мяч во время разминки и бега по кругу. Кто-то взял, стукнул — давай, плати. Мы уже насобирали деньжат — купили большую колонку и поставили её в тренажерном зале. Всё для команды», — цитирует Акинфеева Sport24.

При этом он отказался озвучивать суммы штрафов. Вратарь лишь отметил, что Алексей Березуцкий очень лояльный человек.

Напомним, 19 июля Березуцкий официально возглавил клуб.

Ранее Акинфеев объяснил, почему не намерен возвращаться в сборную России.