В «Ахмате» отреагировали на информацию о возможном уходе Талалаева

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о возможном уходе Андрея Талалаева с поста главного тренера команды.

«Он не уйдёт, а «Ахмат» обыграет «Химки». Это написали, чтобы накалить обстановку в преддверии матча», — цитирует Айдамирова «Спорт-Экспресс».

Сообщалось, что Талалаев может покинуть команду в случае поражения в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».

Игра состоится 17 октября на стадионе «Арена Химки». Начало — в 16:30 по мск.

По итогам десяти туров РПЛ «Ахмат» занимает 11-е место, набрав 12 очков. «Химки» — на 16-й позиции (восемь очков).

Ранее Александр Гришин был уволен из структуры «Локомотива».