В «Ахмате» отреагировали на информацию о возможном уходе Талалаева
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«Он не уйдёт, а «Ахмат» обыграет «Химки». Это написали, чтобы накалить обстановку в преддверии матча», — цитирует Айдамирова «Спорт-Экспресс».
Сообщалось, что Талалаев может покинуть команду в случае поражения в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».
Игра состоится 17 октября на стадионе «Арена Химки». Начало — в 16:30 по мск.
По итогам десяти туров РПЛ «Ахмат» занимает 11-е место, набрав 12 очков. «Химки» — на 16-й позиции (восемь очков).
Ранее Александр Гришин был уволен из структуры «Локомотива».