Гришин уволен из структуры «Локомотива»
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«Расстались сегодня. Претензий у меня нет: отработал четыре года и могу только поблагодарить клуб, Владимира Леонченко — расставание произошло по-человечески. Почему уволили? Мне сказали, что принято такое решение. Претензий по расставанию у меня нет. Наоборот, выражаю слова благодарности: четыре года комфортно работал», — цитирует Гришина «РБ Спорт».
В разные годы специалист выступал за московский ЦСКА в качестве футболиста.
В структуре «Локомотива» он работал с 2019 года.
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