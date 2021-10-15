Гришин уволен из структуры «Локомотива»

Стало известно об увольнении Александра Гришина из тренерского штаба «Казанки», второй команды московского «Локомотива».

«Расстались сегодня. Претензий у меня нет: отработал четыре года и могу только поблагодарить клуб, Владимира Леонченко — расставание произошло по-человечески. Почему уволили? Мне сказали, что принято такое решение. Претензий по расставанию у меня нет. Наоборот, выражаю слова благодарности: четыре года комфортно работал», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

В разные годы специалист выступал за московский ЦСКА в качестве футболиста.

В структуре «Локомотива» он работал с 2019 года.

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