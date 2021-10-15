Боброва отреагировала на возможное включение дочери Тутберидзе в состав сборной России на ОИ

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Екатерина Боброва оценила шансы танцевальной пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин попасть в олимпийскую сборную России.
Боброва отреагировала на возможное включение дочери Тутберидзе в состав сборной России на ОИ
  • РИА Новости

«Это было бы круто! Исторический момент произойдёт. Мне очень нравится их пара. Но эту путёвку ещё надо завоевать. Просто не будет даже фаворитам», — цитирует Боброву «Спорт-Экспресс».

При этом фигуристка не считает, что фамилия Тутберидзе поможет паре в отборе.

«Последнее время федерация вообще принимает взвешенные решения, кого куда посылать. Очень надеюсь, и в этот раз она всё сделает правильно», — добавила Боброва.

Напомним, что Диана Дэвис является дочерью Этери Тутберидзе. В этом году она вместе со Смолкиным дебютировала во взрослых соревнованиях.

Ранее Александр Самарин рассмеялся после своих оценок на турнире в Венгрии по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить