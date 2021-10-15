Боброва отреагировала на возможное включение дочери Тутберидзе в состав сборной России на ОИ

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Екатерина Боброва оценила шансы танцевальной пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин попасть в олимпийскую сборную России.

«Это было бы круто! Исторический момент произойдёт. Мне очень нравится их пара. Но эту путёвку ещё надо завоевать. Просто не будет даже фаворитам», — цитирует Боброву «Спорт-Экспресс».

При этом фигуристка не считает, что фамилия Тутберидзе поможет паре в отборе.

«Последнее время федерация вообще принимает взвешенные решения, кого куда посылать. Очень надеюсь, и в этот раз она всё сделает правильно», — добавила Боброва.

Напомним, что Диана Дэвис является дочерью Этери Тутберидзе. В этом году она вместе со Смолкиным дебютировала во взрослых соревнованиях.

Ранее Александр Самарин рассмеялся после своих оценок на турнире в Венгрии по фигурному катанию.