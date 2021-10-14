Самарин рассмеялся после своих оценок на турнире в Венгрии по фигурному катанию

Александр Самарин и его тренер Светлана Соколовская со смехом восприняли оценки российского фигуриста на турнире Budapest Trophy в Венгрии в короткой программе.

23-летний москвич показал лучший результат после первого проката. Арбитры поставили ему 74,46 балла. При этом россиянин допустил ошибки во всех элементах с прыжками.

На втором месте идёт представитель Украины Иван Шмуратко, набравший 73,22 балла. Третий — Маттео Риццо из Италии (72,94 балла).

15 октября одиночники представят произвольные программы.

В турнире также примет участие чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова. Свою короткую программу она представит 16 октября.

Ранее сообщалось, что россияне Елизавета Шанаева и Давид Нарижный заняли третье место в соревнованиях танцевальных дуэтов после ритм-танца на турнире «Будапешт Трофи» по фигурному катанию.