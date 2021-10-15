Витория — о лимите в РПЛ: проблема не в количестве иностранцев

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Витория — о лимите в РПЛ: проблема не в количестве иностранцев
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«Я не думаю, что иметь лимит на легионеров выгодно, потому что проблема не в количестве иностранцев», — цитирует Виторию «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что нужно беспокоиться о тренировочном процессе футболистов.

«Лимит не решает проблему, потому что здесь, в России, складывается типичная ситуация. Даже не обладая высоким качеством, игрок всегда может найти себе новую команду, а клубы при этом вынуждены платить за этого игрока большие деньги», — добавил Витория.

Он также рассказал, что в Португалии нет лимита на иностранцев. Это, по мнению специалиста, подстёгивает футболистов.

Напомним, что в настоящий момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «17 + 8».

Ранее Витория поделился впечатлениями от игры Максимилиано Кофрие.

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