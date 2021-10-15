Витория: Кофрие ждёт хорошее будущее в «Спартаке»

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями от игры Максимилиано Кофрие.
Витория: Кофрие ждёт хорошее будущее в «Спартаке»
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«Максимилиано — игрок, который мне нравится. У него очень большой потенциал. Он молодой, и я вижу, что его ждёт хорошее будущее в «Спартаке». Тем более что он может играть как справа, так и справа в центре. Думаю, у него всё будет хорошо», — цитирует Виторию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в августе Кофрие присоединился к «Спартаку», перейдя из «Сент-Трюйдена». За красно-белых он провёл пять матчей.

Ранее агент Дивеева рассказал о состоянии футболиста после повреждения в матче со Словенией.

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