Ребров: в перерыве матча с «Наполи» Мозес говорил Бакаеву: ты не Марадона, играй в пас

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров рассказал о поведении игроков во время перерыва матча Лиги Европы УЕФА с «Наполи» (3:2).

«Я ещё никогда не видел Мозеса таким заряженным, как в Неаполе. В перерыве он сказал Бакаеву: «Ты не Марадона, играй в пас». Ещенко добавил: «Бака, посмотри, как Инсинье играет. Принимает и во фланг отдаёт, принимает и во фланг отдаёт. Они не водятся, не пытаются обыграть всю команду в одиночку», — цитирует Реброва Sports.ru.

Он добавил, что Ещенко всегда подсказывает футболистам правильные вещи.

Напомним, «Спартак» одержал волевую победу над «Наполи» со счётом 3:2. В составе красно-белых дублем отметился Квинси Промес (55', 90'). Ещё один гол за гостей забил Михаил Игнатов (80'). У «Наполи» мячи забили Элиф Элмас (1') и Виктор Осимхен (90 + 4').

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