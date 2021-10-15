В УЕФА сделали заявление по поводу резонансного гола Мбаппе в финале Лиги наций

Глава судейского корпуса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Роберто Розетти высказался по поводу спорного гола нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в финале Лиги наций УЕФА с Испанией (2:1).

«Энтони Тейлор принял правильное решение, основываясь на существующем своде правил и его официальной интерпретации. Игрок намеренно вмешался, чтобы сыграть в мяч, и соперник не вмешивался в игру. Однако этот случай показывает нам, что нынешнее толкование регламента, похоже, противоречит духу самого регламента, который не позволяет любому игроку воспользоваться своим положением вне игры», — цитирует Розетти «Чемпионат».

Сборная Франции обыграла Испанию в финале турнира со счётом 2:1. Победный мяч забил Килиан Мбаппе.

Напомним, что Франция стала вторым в истории обладателем трофея Лиги наций. Дебютный розыгрыш турнира выиграла команда Португалии.

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