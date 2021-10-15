Агент Головина рассказал о восстановлении футболиста

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Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев рассказал о восстановлении футболиста после травмы.
Агент Головина рассказал о восстановлении футболиста
  • AP

«Головин сейчас тренируется два раза в день по индивидуальной программе. К матчу с «Лионом» он не будет готов. Про Лигу Европы ничего не могу сказать. Давайте не будем торопить события. С ним работают врачи команды, они и будут определять степень его готовности», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Российский полузащитник получил травму в матче девятого тура Лиги 1 между «Монако» и «Бордо». Он пропустил октябрьские матчи сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года со Словакией (1:0) и Словенией (2:1).

Ранее хорватский полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич рассказал об адаптации в Англии.

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