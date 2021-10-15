Влашич рассказал, как проходит его адаптация в «Вест Хэме»

Хорватский полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич рассказал об адаптации в Англии.

«Мне нравится в «Вест Хэме», но мне нужно ещё немного времени, чтобы окончательно привыкнуть к команде, одноклубникам и городу. Думаю, в будущем всё станет ещё лучше», — цитирует Влашича пресс-служба клуба.

Хорватский футболист перешёл в «Вест Хэм» из московского ЦСКА в августе 2021 года.

Матч восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Вест Хэмом» и «Эвертоном» пройдёт 17 октября.

Ранее агент Дивеева рассказал о состоянии футболиста после повреждения в матче со Словенией.