Генсек Федерации бокса России рассказал, сколько золотых медалей ожидает на ЧМ

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира.
Генсек Федерации бокса России рассказал, сколько золотых медалей ожидает на ЧМ
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«Ребята находятся в хорошем состоянии, набирают форму. 18 октября пройдут контрольные спарринги, в которых и определится финальный состав сборной страны, который поедет в Сербию. Ребята, которые полтора месяца назад стали чемпионами России в Кемерове, также проходят сборы в Сочи. Приятно видеть новых, молодых спортсменов, которые пришли в сборную. В Кемерове мы проводили турнир в 13 весовых категориях, в соответствии с новыми правилами Международной ассоциации бокса. Потому и в Белград поедут 13 наших боксёров. Это увеличивает задачи на чемпионат мира. Мы верим, что вернемся с тремя золотыми медалями. Думаю, что вправе рассчитывать на первое общекомандное место», — цитирует слова Щекутьева официальный сайт Федерации бокса России.

Чемпионат мира по боксу пройдёт с 24 октября по 6 ноября в Белграде.

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