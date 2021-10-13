Поветкин рассказал, в каком случае может возобновить карьеру

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин заявил, что может возобновить профессиональную карьеру, если позволит здоровье.

«Я бы хотел ещё побоксировать, если здоровье будет позволять. Ходят разговоры, что второй бой с Уайтом был лишним? Мне хотелось этого поединка. Я сделал всё правильно, я отбоксировал. Да, проиграл ему, но ничего страшного. Самое главное — не сдался. Возможно ли моё возвращение на ринг? Категорично не могу ничего сказать, потому что я хочу. Если мне будет позволять здоровье, почему бы и нет? После коронавируса у меня сильно полетели сосуды и зрение. Когда сейчас я смотрю сбоку, то в глазах двоится, а тогда я вообще ничего не видел», — цитирует слова Поветкина РИА Новости.

42-летний россиянин провёл последний бой в марте 2021 года, проиграв нокаутом британскому боксёру Диллиану Уайту. В июне Поветкин объявил о завершении карьеры.

Ранее Поветкин заявил, что может вернуться в профессиональный бокс.