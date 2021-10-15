«Рейнджерс» проиграли «Далласу» в НХЛ, Панарин отдал результативный пас

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме потерпели поражение от «Даллас Старз».
«Рейнджерс» проиграли «Далласу» в НХЛ, Панарин отдал результативный пас
  • Reuters

Встреча, проходившая в «Мэдисон Сквер Гардене» в Нью-Йорке, завершилась со счётом 3:2 (ОТ) в пользу гостей.

У «Даллас» отличились Якоб Петерсон, Радек Факса и Миро Хейсканен, забросивший победную шайбу. Российский голкипер Антон Худобин вышел на замену и отразил все шесть бросков. Александр Радулов и Денис Гурьянов не отметились результативными действиями.

У «Рейнджерс» отметились Адам Фокс и Крис Крайдер. Артемий Панарин сделал голевую передачу. Вратарь Игорь Шестеркин отразил 23 броска из 26.

Ранее дубль Свечникова помог «Каролине» одержать победу над «Айлендерс» в матче НХЛ.

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