Дубль Свечникова помог «Каролине» одержать победу над «Айлендерс» в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и закончилась со счётом 6:3 в пользу «Каролины».

В составе победителей дублем и результативной передачей отметился российский форвард Андрей Свечников. По разу забрасывали Йеспер Фаст, Джордан Мартинук, Нино Нидеррайтер и Теуво Терявяйнен.

У «Айлендерс» отличились Мэтью Барзал, Брок Нельсон и Андерс Ли. российский вратарь Илья Сорокин отразил 35 бросков из 40.

Ранее «Тампа» обыграла «Детройт» в матче НХЛ, Кучеров набрал четыре очка.