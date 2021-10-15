«Тампа» обыграла «Детройт» в матче НХЛ, Кучеров набрал четыре очка

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Дейтройт Ред Уингз».Встреча,
«Тампа» обыграла «Детройт» в матче НХЛ, Кучеров набрал четыре очка
  • Reuters

Встреча, проходившая на «Литт-Сизарс Арене» в Детройте, завершилась победой гостей в овертайме со счётом 7:6.

Дублями в составе «Тампы» отметились Стивен Стэмкос и Онджрей Палат, также отличились Росс Колтон, Никита Кучеров и Алекс Киллорн. У гостей покер на счету Тайлера Бертуцци, по шайбе забросили Дилан Ларкин и Владислав Наместников.

Российский форвард гостей Никита Кучеров набрал четыре очка (1+3). Защитник Михаил Сергачёв сделал два ассиста. Вратарь Андрей Василевский пропустил шесть шайб с 26 бросков. Российский нападающий хозяев Владислав Наместников отметился одной заброшенной шайбой.

Ранее Овечкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ.

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