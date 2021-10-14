Источник: стали известны планы «Спартака» в зимнее трансферное окно

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Московский футбольный клуб «Спартак» намерен заработать порядка €5 млн на продаже футболистов в зимнее трансферное окно, следует из документов московского клуба, которые были обнародованы в интернете.
Источник: стали известны планы «Спартака» в зимнее трансферное окно

«На зимнюю трансферную кампанию «Спартака» заложено около €7,4 млн. При этом москвичи намереваются продать футболистов на €12,75 млн», — сообщает телеграм-канал Black Mirror.

В документах указано, что домашний стадион столичной команды «Открытие Арена» находится в залоге у Российского универсального коммерческого банка с государственным участием ВТБ на сумму кредита 90 млрд рублей. «Спартак» обязан погасить задолженность до 2030 года.

Также «Спартак» намерен потратить на покупку голкипера в этом году 50 млн рублей.

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, сколько сейчас стоит столичный клуб.

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