Источник: стали известны планы «Спартака» в зимнее трансферное окно
«На зимнюю трансферную кампанию «Спартака» заложено около €7,4 млн. При этом москвичи намереваются продать футболистов на €12,75 млн», — сообщает телеграм-канал Black Mirror.
В документах указано, что домашний стадион столичной команды «Открытие Арена» находится в залоге у Российского универсального коммерческого банка с государственным участием ВТБ на сумму кредита 90 млрд рублей. «Спартак» обязан погасить задолженность до 2030 года.
Также «Спартак» намерен потратить на покупку голкипера в этом году 50 млн рублей.
Ранее бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, сколько сейчас стоит столичный клуб.