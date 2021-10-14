«РБ Спорт»: Самошников готов сыграть с московским «Локомотивом»

Агент Ильи Самошникова Евгений Моисеев сообщил, что защитник сборной России и казанского «Рубина» восстановился после травмы.

«Илья ещё не тренировался в общей группе с футболистами «Рубина», но игрок находится в нормальном физическом состоянии, уже прошло достаточно времени после травмы. Сыграет ли он против «Локомотива»? Вероятность существует», — цитирует агента «РБ Спорт».

Самошников в матче десятого тура чемпионата России с «Нижним Новгородом» получил травму голеностопного сустава. Защитник не смог принять участие в октябрьских матчах сборной.

«Рубин» в 11-м туре РПЛ примет на своём поле «Локомотив» 16 октября. Игра начнётся в 16:30 мск.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о новом наставнике столичного «Локомотива» Маркусе Гисдоле.