Тарпищев: Медведев примет участие в Кубке Кремля по теннису

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подтвердил, что вторая ракетка мира Даниил Медведев примет участие в Кубке Кремля 2021 года.
Тарпищев: Медведев примет участие в Кубке Кремля по теннису
  • AP

«Сейчас Даниил объективно уставший, для нас главное, чтобы он был здоров. Но поражение от Димитрова, конечно, приблизило Медведева к участию в Кубке Кремля, потому что время на восстановление есть. У нас договорённость есть, Даниил приедет на Кубок Кремля», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Кубок Кремля пройдёт с 16 по 24 октября в Москве.

Напомним, что Медведев одержал победу на Открытом чемпионате США по теннису. В финале россиянин переиграл первую ракетку мира Новака Джоковича из Сербии.

Ранее сообщалось, что пятая ракетка мира Андрей Рублёв из-за простуды может пропустить Кубок Кремля.

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