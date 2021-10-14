Рублёв может пропустить Кубок Кремля из-за простуды

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что пятая ракетка мира Андрей Рублёв из-за простуды может пропустить Кубок Кремля — 2021.

«Рублев простужен, потому его участие в Кубке Кремля пока под вопросом. Все игроки будут в Москве, они приедут — и тогда мы будем решать. Договоры подписаны у всех. Рублёв хочет играть на 100%, он выиграл прошлый турнир. Но он простудился и играет сегодня в парном разряде «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Потому сказать, заболеет или нет, пока нельзя. Мы надеемся, что обойдётся и всё будет хорошо», — сказал Тарпищев Sport24.

Кубок Кремля будет проходить с 18 по 24 октября в «Лужниках», во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Ранее Тарпищев предположил, что Медведев сыграет на Кубке Кремля.