Тарпищев: думаю, Медведев будет играть на Кубке Кремля с первого дня

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о возможности отказа второй ракетки мира Даниила Медведева от участия в Кубке Кремля.

«Ясно, что Медведев устал, — это нормально. Приедет — будем разбираться, будет он играть или нет. У нас со всеми теннисистами подписан договор об участии. Думаю, Медведев будет играть на Кубке Кремля с первого дня, но точно можно будет сказать лишь после того, как он приедет», — цитирует Тарпищева Sport24.

Кубок Кремля будет проходить с 18 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Ранее Медведев не исключил, что может сняться с Кубка Кремля.