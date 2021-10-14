Тарпищев: думаю, Медведев будет играть на Кубке Кремля с первого дня

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о возможности отказа второй ракетки мира Даниила Медведева от участия в Кубке Кремля.
Тарпищев: думаю, Медведев будет играть на Кубке Кремля с первого дня
  • AP

«Ясно, что Медведев устал, — это нормально. Приедет — будем разбираться, будет он играть или нет. У нас со всеми теннисистами подписан договор об участии. Думаю, Медведев будет играть на Кубке Кремля с первого дня, но точно можно будет сказать лишь после того, как он приедет», — цитирует Тарпищева Sport24.

Кубок Кремля будет проходить с 18 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Ранее Медведев не исключил, что может сняться с Кубка Кремля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить