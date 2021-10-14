Медведев не исключил, что может сняться с Кубка Кремля

Вторая ракетка мира Даниил Медведев может отказаться от ранее принятого решения выступить на турнире Кубок Кремля.

«Мне надо в ближайшие два дня решить, чем я буду заниматься, потому что я подписал контракт с турниром в Москве, а он пройдёт уже на следующей неделе. Я договорился там сыграть, потому что не выступал там с 2018 года. Это мой родной город, потому я хотел дать себе хотя бы шанс там сыграть. Я даже должен принять участие в жеребьёвке. Крайний срок для принятия решения — пятница. Если честно, я действительно чувствовал себя измотанным на турнире в Индиан-Уэллсе. Я очень устал: во время турнира возникло несколько вещей, касающихся моего физического состояния. Так что буду смотреть в следующие несколько дней, смогу ли выступить в Москве. Я действительно это хочу сделать, но мне надо заботиться о своём здоровье. В любом случае я собираюсь поехать туда, просто мне нужно немного времени, чтобы понять до крайнего срока, буду ли я играть там или нет», — сказал Медведев на пресс-конференции после вылета с турнира в Индиан-Уэллсе.

Кубок Кремля пройдёт с 18 по 24 октября в Москве.

Ранее Медведев допустил, что Димитров выиграет титул на турнире в Индиан-Уэллсе.