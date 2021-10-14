Медведев: думаю, Димитров возьмёт титул на турнире в Индиан-Уэллсе

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Вторая ракетка мира Даниил Медведев высказался о поражении от болгарина Григора Димитрова в матче 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Индиан-Уэллсе.
Медведев: думаю, Димитров возьмёт титул на турнире в Индиан-Уэллсе
  • Reuters

«Не помню, чтобы когда-нибудь проигрывал три или даже четыре гейма на своей подаче на харде. Это показывает, насколько медленный здесь корт, он похож на грунт. Думаю, Григор возьмёт титул, если будет играть так, как он начал играть сегодня при счёте 1:4. Но давайте дождёмся результатов. Во второй половине встречи Григор играл лучше всех моих соперников на US Open», — заявил Медведев на пресс-конференции.

Медведев проиграл со счётом 6:4, 4:6, 3:6. При этом во втором сете россиянин лидировал 4:1.

Ранее сообщалось, что Медведев проиграл Димитрову в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе.

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