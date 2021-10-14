Матыцин примет участие в открытии спорткомплекса «Чкалов Арена»

18 октября в Москве состоится торжественное открытие спортивного комплекса «Чкалов Арена», в котором примет участие министр спорта Олег Матыцин.

«Многофункциональный спорткомплекс «Чкалов Арена» является одним из самых крупных спортивных объектов в столице. Его площадь составляет более 32 тыс. кв. м и включает центр художественной гимнастики, центр фехтования и две ледовые арены», — сообщает пресс-служба Минспорта.

Центр художественной гимнастики оснащён хореографическим залом и залами для командных видов спорта (волейбол, гандбол, баскетбол), а также зрительской трибуной на 500 мест. Центр предназначен для тренировок и соревнований регионального значения.

Центр фехтования включает два зала на три и девять дорожек соответственно для проведения специализированных занятий, а также тренажёрный зал для занятий по общей физической подготовке.

Также спорткомплекс оснащён двумя ледовыми площадками олимпийского стандарта (размером 30 на 60 метров) с трибунами на 210 зрительских мест и североамериканского стандарта (размером 26 на 56 метров) с трибунами на 126 мест. Обе площадки приспособлены для проведения тренировок и соревнований по хоккею и фигурному катанию регионального значения.

Ранее Матыцин прокомментировал выступление сборной России по вольной борьбе на чемпионате мира в Осло.