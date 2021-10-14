Жирков: Карпин звал меня в «Спартак», но Абрамович не отпустил

Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков рассказал о том, как он из лондонского «Челси» должен был перейти в московский «Спартак».

«Карпин приезжал в сборную ко мне, когда я ещё играл в «Челси». Был возможен переход в «Спартак», но тогда меня Абрамович не отпустил. Мы разговаривали в Лондоне, и мне сказали, что не отпустят. Всё упиралось в деньги и что-то ещё. Может, и именно в «Спартак» не хотели отпускать, хотя в «Анжи» отпустили», — сказал Жирков в подкасте Дмитрия Сычёва и Дениса Казанского.

Он также добавил, что Роман Абрамович согласился отпустить футболиста только в махачкалинский «Анжи».

Жирков выступал за «Челси» с 2009 по 2011 год. Он провёл за клуб 29 матчей.

Ранее Жирков рассказал о своём будущем и желании продолжить карьеру.