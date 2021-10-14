Жирков рассказал о потасовке с Это'О в подтрибунном помещении

Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков рассказал о потасовке с Самуэлем Это'О во времена, когда оба выступали за махачкалинский «Анжи».

«Мы в составе «Анжи» играли против «Кубани». При счёте 1:1 я прошёл по флангу, подал на голову, а Это'О промазал и говорит, что надо низом давать. Я говорю: «Какое «низом»? Нормально дал». Мы потом зашли в подтрибунное помещение. Я уже успокоился, а он идёт с охраной: «Я же тебе сказал давать низом! Показал тебе». Говорю ему: «Иди отсюда!» Потолкались там. На следующий день Гус уже всё уладил», — сказал Жирков в подкасте Дмитрия Сычёва и Дениса Казанского.

Жирков выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год. Он провёл за клуб 46 матчей, в которых забил три мяча.

Ранее Жирков рассказал о своём будущем и желании продолжить карьеру.