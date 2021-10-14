Махачев: слова Тактарова в адрес Хабиба перевернули

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев прокомментировал резкие слова Олега Тактарова в адрес бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«По поводу слов Тактарова: мне только что прислали ссылку, что он вообще так не говорил, что его слова перевернули. Вообще, он славится своими высказываниями. Инцидент в метро? Я осуждаю этих ребят. Втроём. Я не знаю всех деталей, но так не стоило делать», — цитирует Махачева «Чемпионат».

Напомним, что Тактаров нецензурно выругался в адрес Нурмагомедова за шутку про медаль. Хабиб опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы».

Ранее Махачев рассказал, обсуждалась ли в команде шутка Нурмагомедова про Макгрегора.