В РПЛ не видят оснований для переноса матча «Урал» — ЦСКА из-за смога в Екатеринбурге

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В Российской премьер-лиге (РПЛ) прокомментировали возможную отмену матча 11-го тура «Урал» — ЦСКА из-за смога в Екатеринбурге.
В РПЛ не видят оснований для переноса матча «Урал» — ЦСКА из-за смога в Екатеринбурге
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Мы на связи с «Уралом», выясняем, насколько эта ситуация может повлиять на проведение матча. Пока никаких оснований для переноса матча нет», — цитирует пресс-службу РПЛ «Чемпионат».

Напомним, что Екатеринбург накрыл сильный смог из-за тлеющего торфяника на юге столицы Урала.

Матч между «Уралом» и ЦСКА пройдёт 17 октября в Екатеринбурге на стадионе «Центральный». Начало в 14:00 мск.

Ранее Игорь Дивеев получил повреждение средней тяжести одной из мышц таза.

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