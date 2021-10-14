В РПЛ не видят оснований для переноса матча «Урал» — ЦСКА из-за смога в Екатеринбурге
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- РИА Новости
«Мы на связи с «Уралом», выясняем, насколько эта ситуация может повлиять на проведение матча. Пока никаких оснований для переноса матча нет», — цитирует пресс-службу РПЛ «Чемпионат».
Напомним, что Екатеринбург накрыл сильный смог из-за тлеющего торфяника на юге столицы Урала.
Матч между «Уралом» и ЦСКА пройдёт 17 октября в Екатеринбурге на стадионе «Центральный». Начало в 14:00 мск.
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