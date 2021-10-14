Чесноков раскритиковал Медведева за ошибки в матче с Димитровым

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева от болгарина Григора Димитрова в матче четвёртого круга турнира в Индиан-Уэллсе.

«Я не знаю, что произошло с Медведевым. Он уже укатал Димитрова: был счёт 4:1 и его подача. Но он делает две двойные в этом гейме, в следующем — четыре ошибки подряд. Разве так можно?! После длинных розыгрышей Димитров подсел — начал ошибаться. А потом он невероятно собрался и начал хорошо двигаться, как будто он снова в топ-10 мира. Но Медведев же вторая ракетка в мире. Можно потерять внимание на один-два гейма, но Даниил так в игру и не вернулся», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 3:6 в пользу болгарского теннисиста. Матч продолжался 2 часа и 16 минут.

В 1/4 финала Димитров сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, победившим в четвёртом круге другого россиянина — Аслана Карацева.

Ранее Шамиль Тарпищев высказался о возможности отказа второй ракетки мира Даниила Медведева от участия в Кубке Кремля.