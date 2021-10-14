Инфантино предложил провести ЧМ-2030 в Израиле, Палестине и ближайших странах

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о проведении чемпионата мира-2030 в Израиле и соседних странах.

«Почему мы не можем помечтать о чемпионате мира в Израиле и соседних странах? Учитывая подписание «Соглашений Авраама», почему бы не провести турнир в Израиле и соседних ближневосточных странах, включая Палестину?» — приводит The Telegraph слова Инфантино, сказанные после встречи премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом.

«Соглашения Авраама» — это договорённость о полной нормализации двусторонних отношений между ОАЭ и Израилем, заключенные при содействии США 13 августа 2020 года.

Ранее Венгер заявил, что на ЧМ-2022 офсайд будет определяться автоматически.