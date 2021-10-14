Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» одержали победу над «Чикаго Блэкхоукс».

Встреча проходила на «Болл Арене» в Денвере и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Колорадо» забрасывали Джек Джонсон, Габриэль Ландеског, Боуэн Байрэм и Назем Кадри. В составе «Чикаго» отличились Доминик Кубалик и Коннор Мёрфи.

26-летний российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс» в матче НХЛ.