Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» одержали победу над «Чикаго Блэкхоукс».
Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
  • Reuters
  • © Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

Встреча проходила на «Болл Арене» в Денвере и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Колорадо» забрасывали Джек Джонсон, Габриэль Ландеског, Боуэн Байрэм и Назем Кадри. В составе «Чикаго» отличились Доминик Кубалик и Коннор Мёрфи.

26-летний российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс» в матче НХЛ.

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