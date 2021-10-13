Фёдоров заявил, что не общался с ФХР по поводу работы в сборной России

Главный тренер московского ЦСКА по хоккею Сергей Фёдоров опроверг информацию о том, что он разговаривал с Федерацией хоккея России (ФХР) по поводу работы в сборной.

«Отвечу, что нет никакого общения с федерацией», — цитирует специалиста ТАСС.

Сообщалось, что Сергей Фёдоров войдёт в тренерский штаб Алексея Жамнова.

Напомним, что Жамнов возглавил национальную команду в сентябре 2021 года. Он будет готовить сборную России на Олимпиаду в Пекине.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский форвард Александр Овечкин рассказал о своей травме, которую он получил перед стартом сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).