Фёдоров заявил, что не общался с ФХР по поводу работы в сборной России
- РИА Новости
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«Отвечу, что нет никакого общения с федерацией», — цитирует специалиста ТАСС.
Сообщалось, что Сергей Фёдоров войдёт в тренерский штаб Алексея Жамнова.
Напомним, что Жамнов возглавил национальную команду в сентябре 2021 года. Он будет готовить сборную России на Олимпиаду в Пекине.
Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский форвард Александр Овечкин рассказал о своей травме, которую он получил перед стартом сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).