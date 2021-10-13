Овечкин: я повредил мизинец

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский форвард Александр Овечкин рассказал о своей травме, которую получил перед стартом сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин: я повредил мизинец
  • Reuters
  • © Geoff Burke

«Я повредил мизинец. Там было небольшое столкновение. Хорошо, что обошлось без серьёзных последствий», — сказал Овечкин в интервью журналисту Тарику Эль-Баширу.

Он также отметил, что уже чувствует себя хорошо.

Овечкин получил повреждение в первом периоде предсезонного матча с «Филадельфия Флайерз» (5:3), когда попытался применить силовой приём против форварда Трэвиса Конечны.

Ранее СКА обыграл «Динамо» и поднялся на первое место Западной конференции.

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