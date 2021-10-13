СКА обыграл «Динамо» и поднялся на первое место Западной конференции
- РИА Новости
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Матч, проходивший в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец», завершился со счётом 5:3.
Забитыми шайбами в составе хозяев отметились Иван Морозов, Антон Бурдасов, Евгений Кетов и дважды Йоонас Кемппайнен.
За гостей дубль оформил Дмитрий Рашевский, и одна шайба на счету у Роба Клинкхаммера.
Таким обзором, СКА возглавил таблицу Западной конференции, набрав 25 очков. «Динамо» опустилось на второе место (24 очка).
Ранее «Сочи» по буллитам обыграл в гостях «Автомобилист».