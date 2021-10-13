СКА обыграл «Динамо» и поднялся на первое место Западной конференции

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обыграл московский «Динамо».

Матч, проходивший в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец», завершился со счётом 5:3.

Забитыми шайбами в составе хозяев отметились Иван Морозов, Антон Бурдасов, Евгений Кетов и дважды Йоонас Кемппайнен.

За гостей дубль оформил Дмитрий Рашевский, и одна шайба на счету у Роба Клинкхаммера.

Таким обзором, СКА возглавил таблицу Западной конференции, набрав 25 очков. «Динамо» опустилось на второе место (24 очка).

Ранее «Сочи» по буллитам обыграл в гостях «Автомобилист».