«Сочи» по буллитам обыграл в гостях «Автомобилист»
- ©Пресс-служба ХК "Сочи"
Матч, прошедший в Екатеринбурге на арене «Уралец», завершился со счётом 5:4 в пользу сочинской команды.
Забитыми шайбами за «Автомобилист» отметились Сергей Шумаков, Патрис Кормье, Райан Спунер и Степан Хрипунов.
За «Сочи» отличились Василий Глотов, Никита Феоктистов, Артём Николаев и Богдан Якимов.
В серии буллитов единственную удачную попытку совершил Василий Глотов.
Ранее стал известен список специалистов, которые войдут в тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине.