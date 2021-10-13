«Сочи» по буллитам обыграл в гостях «Автомобилист»

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В матче Континентальной хоккейной лиги «Сочи» по буллитам одержал победу над «Автомобилистом».
«Сочи» по буллитам обыграл в гостях «Автомобилист»
  • ©Пресс-служба ХК "Сочи"

Матч, прошедший в Екатеринбурге на арене «Уралец», завершился со счётом 5:4 в пользу сочинской команды.

Забитыми шайбами за «Автомобилист» отметились Сергей Шумаков, Патрис Кормье, Райан Спунер и Степан Хрипунов.

За «Сочи» отличились Василий Глотов, Никита Феоктистов, Артём Николаев и Богдан Якимов.

В серии буллитов единственную удачную попытку совершил Василий Глотов.

Ранее стал известен список специалистов, которые войдут в тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине.

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